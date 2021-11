Šimečka: Politické elity sú dnes v oveľa horšom stave ako pred 30 rokmi

"Politici na jednej strane nabiehajú na ľudovú predstavivosť, využívajú temné inštinkty ľudí a potom sami hovoria, že vidíte, ľudia si to myslia, musíme to nasledovať. Mohlo by to fungovať inak, mohli by v ľuďoch vyvolávať správne inštinkty alebo ich povzbudzovať. Ale nerobia to preto, že politické elity sú v ešte horšom stave ako pred 30timi rokmi. Je to kontinuálny pád politických elít a Robert Fico a Igor Matovič sú reprezentantmi toho, ako hlboko sme klesli," hovorí novinár, publicista a disident Martin M. Šimečka.



"Myslím, že od roku 1989 je toto najvážnejší zápas o demokraciu. Teraz mi to pripadá ako niečo, v čom sa ocitáme znovu. Systém totiž za 30 rokov zpervertoval do korupčného mechanizmu, ktorý ovláda politiku. To už naozaj pripomína natoľko systémovú odlišnosť od bežnej demokracie, že náprava toho systému je hrozne náročná a má trochu revolučný charakter. Pokus o nápravu môže dopadnúť aj návratom k niečomu ešte horšiemu," dodáva Šimečka.



Ako sa pozerá na protesty opozície, ktoré Smer organizuje na 17. novembra? Je vojna v polícii novodobý zápas o demokraciu? A je generácia novembra férová k dnešnej mládeži, keď hovorí, že sú rozmaznaní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novinárom a publicistom Martinom M. Šimečkom.