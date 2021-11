Šéf Súdnej rady Mazák: To, ako si Žilinka vykladá paragraf 363, môže byť protiústavné

"To, čo predvádza pán poslanec Fico, je politické chytráctvo. To, ako reaguje prezidentka považujem za veľmi adekvátne a možno, že ešte málo ostré na to, akou provokáciou bolo to, že jej poslali nejaké dve referendové otázky a žiadali od nej vyjadrenie. Úplne zabudli na to, že ide o hlavu štátu. Človek má mať v sebe aj trocha politickej kultúry a to už nehovorím o vyjadreniach poslanca Blahu, ktorý sa na adresu prezidentky vyjadril spôsobom, ktorý je prerazenie dna. Chápem, že robia politiku spôsobom, ktorý ukazuje, že sú už v koncoch."



"Toto sa skoro podobá problému Čentéš. Má to takmer tú istú dimenziu ako použitie paragrafu 363, v rozpore s tým, čo povedali tri senáty Najvyššieho súdu. Preštudoval som 22 systémov európskych prokuratúr, nenájdete tam nič, čo by sa len blížilo k paragrafu 363. Životný príbeh pána Žilinku som nepoznal, poznal som ho iba ako kvalitného, odvážneho a statočného prokurátora, sám som mu gratuloval a sám som sa vyjadril, že očakávam, že zmenou na tomto poste dostane generálna prokuratúra nový punc kvality.



Teraz mám s tým trochu problém, hlavne po tom, čo som počul na tej nahrávke z chaty. Kde vlastne konštatuje jeden z účastníkov tej debaty, že pán Žilinka s nimi opatrne komunikuje cez tretiu osobu. Toto ma zarazilo, rád by som veril tomu, že to nie je pravda," povedal šéf Súdnej rady Ján Mazák.



Ako náš systém ustojí vojnu v polícii? Ako vníma súdna rada rozhodnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku? A aký je odkaz novembra ’89 v kontexte slovenského súdnictva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Súdnej rady Jánom Mazákom.