Miroslav Kollár: Viem si predstaviť podporu tejto koalície dlhodobo, ak by sa dokončila očista polície

"Áno, viem si to predstaviť v prípade, ak by to malo byť riešenie nie na mesiac-dva, ale má šancu vydržať nejaký čas, počas ktorého by sa podarilo dokončiť očistu polície a súdnictva. Cena za to bude čisto politická, že budeme mať záujem presadiť nejaké legislatívne návrhy, ktoré by sme vygenerovali u nás v Spolu," hovorí predseda strany Spolu Miroslav Kollár o tom, či by bol ochotný podporovať koalíciu v prípade, že by stratila podporu Sme rodina.

"Neviem si predstaviť spoluprácu s Tomášom Druckerom, hoci teraz máme opakované stretnutia. Ale myslím, že to nie je v tejto chvíli v súlade s DNA v Spolu," dodáva Miroslav Kollár o niektorých výčitkách svojich odchádzajúcich spolupracovníkov o tom, že sa chystá spájať sa so stranou Tomáša Druckera.

Ako sa pozerá na covid opatrenia, ktoré sa sprísňujú? Nepodpísala si strana Spolu rozsudok smrti nespojením sa s Progresívnym Slovenskom? A bude kandidovať opäť na primátora Hlohovca? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Spolu primátorom Miroslavom Kollárom.