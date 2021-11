Kollár: Spoločnosť je rozoštvaná a my im zrušíme nemocnice? My zachraňujeme koalíciu

"Reformy treba urobiť, ale nie touto formou. Keď si myslia, že tú reformu prinesú a hodia na stôl a my povieme áno, tak sú na omyle. Tie regióny pýtajú niečo iné. Ja som pevne presvedčený, že keby si urobili domácu úlohu a nerobili to od stola z Bratislavy a neboli by arogantní a hlasy regiónov by počúvali, tak by tento problém nemusel byť a už dávno by sme boli dohodnutí. Nemôže byť reforma taká, že sa s tými, čo sa ich to najviac dotkne nebude komunikovať," hovorí predseda Sme rodina Boris Kollár o tom prečo jeho strana nepodporuje žiadnu z troch veľkých reforiem.



"Štrajkujú študenti, rektori, vysoké školy. Tak asi niekde robíme chybu, keď všetci štrajkujú. Nemôže byť chyba aj v nás? Týmto my koalíciu zachraňujeme, lebo spoločnosť je polarizovaná, rozoštvaná. A ešte priliať do tohto to, že im zrušíme nemocnice a súdy, a ja neviem čo všetko, tak to tiež nie je v poriadku. Týmto zachraňujeme koalíciu a pevne verím, že sa nakoniec dohodneme," dodáva Kollár.



Má zmysel takto fungovať v koalícii? Čo hovorí na kritiku SaS, že sú populisti a majú podporiť reformy? Ide sa súdiť s vyšetrovateľom Čurillom? Pozrite si rozhovor s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom.