Sulík: Načo nám je Boris Kollár v koalícii, keď sabotuje všetky reformy

„Hlavná sankcia má byť tá, že keď to reštaurácie nebudú dodržiavať, tak ich hlavný hygienik zavrie. A ja chcem veriť, že väčšina prevádzkovateľov chce mať otvorené. Keď je to všade inde vo svete možné, tak snáď to dokážeme aj tu. Je to ďaleko lepšie ako reštaurácie v čiernych okresoch paušálne zavrieť,” komentuje nové pravidlá pre očkovaných ľudí v čiernych okresoch minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík.

Zákaz vychádzania pre neočkovaných či povinné očkovanie vybraných skupín však nepodporili. „Považujem tento zákaz za príliš silný a stále sme hovorili, že chceme očkovaných zvýhodniť. Tá hranica medzi zvýhodnením očkovaných a znevýhodnením neočkovaných je veľmi tenká. Toto podľa nášho názoru zachádzalo ďaleko,” dodal Sulík.

„Reformy sa budeme snažiť robiť aj bez neho, ja si myslím, že niektoré aj prejdu. Ale zároveň si treba rovno otvorene položiť otázku, že načo nám je taký partner v koalícií, ktorý všetko rozumné sabotuje a zároveň pretláča nejaké svoje hlúposti. Napríklad zákon o nájomných bytoch, ja to považujem za čistú hlúposť, je to absolútne nereálne, my sme mali asi 80 pripomienok, z toho 5-10 naozaj zásadných," povedal Richard Sulík na margo svojho koaličného partnera Borisa Kollára, ktorý odmieta podporiť reformu nemocníc, súdnictva či presun štátnych lesov.

Ako bude koalícia presadzovať zásadné reformy, na ktorých stoja peniaze z plánu obnovy? Ako bude fungovať kontrola nových protipandemických pravidiel v praxi? Aký je vzťah Richarda Sulíka s právnikom Zigom, a čo chce ministerstvo hospodárstva spraviť, aby zastavilo predaj podielu v Stredoslovenskej energetike maďarskej štátnej firme? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom hospodárstva a predsedom SaS Richardom Sulíkom.