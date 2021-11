Režisérka filmu o rómskom odboji: Rómovia boli aktívni členovia SNP

Druhá svetová vojna v sebe ukrýva stále mnoho tajomstiev a niektoré z nich zostanú tajomstvom naveky. Jeden z príbehov, ktoré sa vytrácajú v pamäti sú osudy rómskych partizánov počas druhej svetovej vojny. Režisérka Vera Lacková, ktorá je pravnučkou jedného zo zabudnutých bojovníkov, sa dozvedela o činoch svojho pradeda Jána Lacka od svojej starkej ako malé dieťa.

Vera v detstve prišla o rodičov a preto ju vychovávala starká, ktorá jej rozprávala o dobrodružstvách jej pradeda – vo forme rozprávok. Počas odkrývania rodinnej histórie Vera nachádza ďalšie príbehy rómskych partizánov. Okrem príbehu pradeda rozpráva film príbehy ďalších troch rómskych partizánov. Ich dramatické osudy sú ďaleko od toho, čo sa bežne rozpráva malým deťom.

Väznenie v koncentračných táboroch, vražda rodinných príslušníkov, spolupráca s tajnou americkou službou, ako aj ich osudy po vojne – všetko sledujeme cez rozhovory s potomkami partizánov. Vera zároveň pátra v archívoch a vracia sa na Slovensko a Česko, do dedín a hôr a cestuje za pamätníkmi. Potom sa vracia do archívov a potvrdzuje ich svedectvá. Počas pátrania sa stretáva s hlboko zakorenenými predsudkami a nenávisťou voči Rómom, v spomienkach pamätníkov, ale aj rozhovoroch so svojimi priateľmi.

Motiváciou autorky je vyvrátiť stereotyp o Rómoch ako o obetiach vojny a poukázať na Rómov, ktorých skutky prekračujú rámec histórie menšinového etnika a zaslúžene tvoria súčasť európskych dejín.



zdroj: filmpartizanka.eu