Harbuľák: Druhú zimu už hotely a reštaurácie bez klientov neprežijú

"Pre nás je prvoradé, aby sme našli spôsob ako môžu fungovať prevádzky aj v čiernych okresoch. Chápeme, že asi musia nejakým spôsobom vyvážiť situáciu, ak to bude vhodný kompromis, tak nové sprísnenie opatrení vítame." hovorí prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák o návrhoch pandemickej komisie, ktorá chce zavádzať lokálne lockdowny pre nezaočkovaných ľudí.



"Je kľúčové, aby zimná sezóna mohla byť. Aby sme mohli fungovať. Ak by sa tak nestalo, ak by zostali súčasné opatrenia, tak to nie je riešením. To by sme nemali už druhú zimnú sezónu v poradí. Letná bola už po druhý raz za sebou výrazne horšia. Jednoducho to by žiadne iné odvetvie nedokázalo prežiť, jednoducho zdroje a rezervy sa minuli. Ak majú aj podnikatelia zodpovedne pristupovať k tomuto, tak by to znamenalo krach firiem a jednoducho by boli nútení ísť do likvidácie," dodáva Harbuľák.



Je fér požadovať uvoľňovanie opatrení, keď hotely a reštaurácie nekontrolujú covid pasy? A nestane sa z toho eldorádo, kde si každý bude robiť čo chce? Ako sú na tom reštaurácie a hotely pred zimnou sezónou a deje sa im niečo podobné ako potravinám, kam chodia nájazdy antivaxerov bez rúšok? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Zväzu cestovného ruchu Marekom Harbuľákom.