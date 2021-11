Neurobiologička Fričová: V slovenskej vede si musím dobre rozmyslieť, čo vôbec do labáku kúpim

"Ja som sa prvý rok práce po návrate z USA snažila hlavne získať financie. Rok som robila len málo experimentov, urgenciu tých pipiet som až tak nepociťovala, lebo som sa venovala písaniu grantov. Ale potom začali chodiť ku mne študentky, tak sme si požičiavali pipety z vedľajšieho labáku.



Po roku a pol som dostala grant, a tak som si ich dopriala a kúpila som si vlastné. Tie pipety sú už strašný extrém, aj to, že som o tom hovorila otvorene. Ale ja myslím, že to treba otvorene hovoriť, že s akými problémami sa vedci, ktorí sa vrátia na Slovensko, boria. Nie je to problém len môjho pracoviska. Snažím sa to hovoriť práve preto, aby sa tieto veci zmenili aj na systémovej úrovni," hovorí uznávaná vedkyňa Dominika Fričová, ktorá robí výskum liečby Parkinsonovej choroby a pracovala na prestížnych vedeckých pracoviskách v USA. Otvorene hovorí, že na Slovensko sa vrátila len vďaka tomu, že je finančne zabezpečená a slovenskej vede chce pomôcť.



"Je to ťažké, niekedy si aj poplačem. Ale ja som vedela do čoho idem a zatiaľ to tu nevzdávam. Najsvetlejší bod mojej práce sú moji študenti, a dúfam, že aspoň im pomáham mať iný pohľad na to, ako sa dá robiť veda," dodáva Fričová.



Ako sa pozerá na problémy slovenskej vedy? Čo bolo pri jej návrate najťažšie? Je svet blízko k vynájdeniu lieku na Parkinsonovu chorobu? A neoľutovala ešte, že sa vrátila späť domov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s neurobiologičkou Dominikou Fričovou.