Hutyrová z NOSENE: V USA nakupujú v second handoch aj celebrity

"Nie je to pravidlo. Nájdeme tam od úplne bežne dostupných značiek aj high fashion značky. Problém spočíva skôr v tom, že celosvetovo z toho množstva oblečenia, ktoré sa vyrobí, približne šesťdesiat percent je nepredaného oblečenia a to je to, ktoré je napríklad to visačkové. V častých prípadoch končí buď na skládkach, v spaľovni alebo sa prípadne skladuje niekde v skladoch a nikto netuší čo s tým ďalej. Toto je často ten dôvod, prečo nájdete to oblečenie s visačkami v second handoch," hovorí Katarína Hutyrová, ktorá založila Second hand NOSENE o tom, ako je možné, že v obchodoch z druhej ruky predávajú aj úplne nové oblečenie s visačkami.



"Veľakrát, keď niečo nové potrebujete, stačí iba otvoriť skriňu a zistíte, že tam máte naozaj minimálne dve alebo tri veci, ktoré majú visačku. Máte tam minimálne dvadsať vecí, ktoré ste mali pred rokom. Niekto možno aj štyridsať percent, záleží podľa toho, aký veľký ten šatník je. Priemerný Európan nenosí šesťdesiat percent svojho šatníka, čo je naozaj veľké číslo. Raz za pol roka sa postavím k skrini a vyskúšam si každú jednu vec v nej. Ak si to neviem obliecť zajtra alebo dnes, ak by som niekam išla a mám na to príležitosť, vyradím to zo šatníka. Ak niečo nové potrebujem, zvážim, či to naozaj potrebujem alebo ide len o takú moju akože potrebu, ktorú si chcem naplniť, lebo mi značky diktujú, že toto je nový trend, toto určite potrebujem," dodáva Hutyrová.



Ako sa dostala od päťdesiatich párov topánok v skrini k second handu? Čo má bežný človek robiť, ak chce žiť udržateľnejšie aj v obliekaní? A kto nakupuje dnes v second handoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so zakladateľkou second handu NOSENE Katarínou Hutyrovou.