Právnička: Pri diskusii o interrupciách robíme zo žien sebastredné

"Diskusia je zacyklená a ide do slepej uličky. Vždy, keď tvoríte nejaký právny predpis, tvoríte ho z predstavy, ktorú máte o ľuďoch, svete, človeku. Demokratické právo liberálneho štátu, v akom sme my, má vychádzať alebo vychádza z nejakej predstavy o človeku aj žene. Myslím si, že pokusy o sprísnenie interrupčnej legislatívy vychádzajú z predstavy ženy, ktorá nezodpovedá realite, alebo ktorá ženu umenšuje a nejakým spôsobom utláča," hovorí Lucia Berdisová, vedecká pracovníčka SAV, ktorá nedávno získala české ocenenie FLAMMA pre inšpiratívne právničky, konkrétne za slovenský boj o práva žien.



"Keď sa vrátim k tej diskusii, myslím si, že slepá ulička je o tom, a smeruje k tomu aj časť návrhov, že sa diskutuje o tom, či plod má alebo nemá právo na život. Myslím, že tá otázka nie je dôležitá, lebo aj keby sme mu priznali právo na život, tak stále ho vieme vyvažovať s právom ženy na slobodné bytie, na určovanie si svojho osudu, čiže na súkromný rodinný život, na spoločenskú hospodársku participáciu, pretože na ňu tehotenstvo a pôrod dopadne rádovo ťažšie.



Samozrejme aj na celú rodinu. Diskutuje o tom, ako keby v hre bolo právo na súkromie ženy v tom zmysle, že žena je nejakým spôsobom sebastredná, že právo na súkromie je jej sebastrednosť, a teda vyvažujeme hodnotu plodu voči sebastrednosti ženy. V takom nastavení to vyzerá tak, že plod má vyhrať. Podľa mňa sa v tej diskusii nachádza aj falošný balans a nerešpektuje sa hodnota dôstojnosti. A dôstojnosť súvisí so slobodou," dodáva Berdisová.



Ako sme na tom s právami žien? A je Slovensko rovnako spravodlivé pre niekoho, kto je z LGBTI komunity? Poznáme kvalitu demokracie podľa toho ako sa správame k najslabším? A sú spravodlivé tresty, keď niekto za vraždu dostane menší trest ako ten, čo ukradne peniaze? Vypočujte si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s odborníčkou na ústavné právo zo Slovenskej akadémie vied Luciou Berdisovou.