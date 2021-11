Vedec Valko: Vo Francúzsku mám doživotnú pozíciu, doma vedci bojujú, aby uživili rodinu

"Sme veľmi ďaleko od bodu, kedy sa počítač vôbec priblíži ľudskej inteligencii. Súčasná umelá inteligencia funguje vďaka neurónovým sieťam, ktorú trénujeme na vykonávanie určitej úlohy. Povedzme, že dokáže rozpoznať isté obrázky. Ak ju však naučíme niečo iné, to pôvodné zabudne. Okrem toho sú tu ďalšie desiatky problémov," hovorí vedec Michal Valko, ktorý robí vedu vo Francúzsku a pracuje na vývoji umelej inteligencie pre Deep Mind spoločnosti Google.



"Vedci by si nemali povedať, že niečo vedia a spoločnosť ich za to má rešpektovať. Musia veci presvedčivo vysvetľovať. Sami majú ukazovať, že sú užitoční. Na druhej strane veda najviac prosperuje, keď si vedci majú čas klásť otázky. Musia mať priestor nudiť sa. V Spojených štátoch funguje systém, kedy vedec po istom počte rokov praxe dostane doživotne zaručenú pozíciu a môže si robiť, čo chce. Aj ja som momentálne v tejto situácii. Na Slovensku sa ale boja o uživenie rodiny a nemajú čas na zložitejšie otázky," dodáva Michal Valko k stavu slovenskej vedy.



Aká je budúcnosť umelej inteligencie? O čom všetkom bude rozhodovať a ako bude riešiť etické dilemy? Bude umelá inteligencia empatická? A čo by muselo Slovensko robiť, aby prilákalo späť vedcov ako je on? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vedcom Michalom Valkom.