Europoslanec Hojsík: Nemali by sme byť uväznení vo V4

"V prvom rade musíme ako EÚ vyžadovať dodržiavanie zákonov a používať mechanizmy na to, aby bolo isté, že sa budú dodržiavať. Konečnou pákou sú peniaze, povedzme si to rovno. Pokiaľ Poľsko alebo Maďarsko nebudú dodržiavať európske právne normy, ktoré sú výsledkom dohody všetkých európskych štátov, tak je ťažko predstaviť si, že budú ďalej poberať eurofondy," hovorí europoslanec PS/Spolu Martin Hojsík o najnovšom verdikte poľského súdu o nadradenosti poľského práva nad európskym.

"Riešenie je napríklad v tom, že sa zavedie moratórium na odpájanie ľudí od energií. Dlh by ich čakal neskôr. V tomto potrebujeme rozšíriť poradenstvo a pomoc ľuďom pri tom, ako efektívnejšie využívať energie. Častokrát to v marginalizovaných komunitách robia mimovládne organizácie. Pomôcť by mohol štát, dávať jednoduché rady, ako efektívnejšie využívať energiu aj bez investícií.



Poviem to zjednodušene. Je rozdiel v spotrebe, keď máte doma termostat alebo kúrenie nastavené na 25 stupňov v zime, a keď to máte ako my doma s rodinou na 20 až 21 stupňov. Nechodím doma v tričku a v kraťasoch, ale v pulóvri. Dokáže to znížiť spotrebu ľudí bez toho, aby bol ovplyvnený ich komfort," dodáva europoslanec Hojsík k energetickej kríze, ktorá udrela na celú Európu.



Ako sa pozerá na domácu politiku a predsedníčku Progresívneho Slovenska Irenu Bihariovú? Aké riešenia by malo Slovensko urobiť pri zvyšujúcich sa cenách energií? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslancom PS/Spolu Martinom Hojsíkom.