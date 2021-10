Novinárka Procházková: Bývam na dedine s 11 Afgancami, nikto s nami nemá problém

"No sme veľkí pokrytci. U nás bola teraz v Česku neuveriteľná predvolebná kampaň. Jednou z hlavných tém bola migrácia. Jedným z hlavných hesiel kampane sa stalo, že my vám sľubuje, že nikomu nikdy v živote nebudete musieť ponáhľať, dajte nám hlas. Tak toto sú tie kresťanské programy politických strán. Túžba našich politikov je zabudnúť na to, že nejaký Afganistan vôbec je," hovorí česká novinárka Petra Procházková.



"Mám strach z nenávisti, z klimatickej zmeny. Mám oveľa menej strach z toho, že príde k nejakej vojne. Takej ako som ju poznala ja v 90tych rokoch. Človek, keď vidí vojnu a smrť, tak si prehodnotí hodnoty. Dodalo mi to životného pokoja a nadhľadu nad bežné problémy. Občas s tým ľuďom leziem na nervy. Keď sa mi niekto sťažuje, tak ja to často za problém nepovažujem," dodáva Petra Procházková, ktorá roky strávila vo viacerých vojnových konfliktoch.



Zničil Andrej Babiš noviny, ktoré kúpil? A čo teraz čaká Česko? Prečo sú Slováci a Česi takí odmietaví voči migrantom a utečencom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novinárkou Petrou Procházkovou.