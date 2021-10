Analytik Smatana: Okolité krajiny zvýšili platy, sestry a lekári budú ešte viac odchádzať

"Nie je tam nejaké dofinancovanie, ktoré by spôsobilo, že podmienky budú pre zdravotníkov lepšie a neodídu do zahraničia. Druhý problém, ktorý je ešte väčší, že okolité krajiny výrazne navýšili zdroje do rezortu. Mnohé krajiny Európy to urobili, lebo nechcú, aby im odchádzali zdravotníci. Už sa to aj prejavilo tým, že navýšili mzdové pomery.

My, v porovnaní s ostatnými krajinami, budeme na tom ešte horšie, čo pravdepodobne spôsobí, že ešte väčší počet mladých zdravotníkov bude mať tendenciu odísť do zahraničia," komentuje rozpočet ministerstva zdravotníctva analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotných analýz Martin Smatana.

"Je pravda, že ministerstvo začalo komunikovať veľmi neskoro a dalo priestor politikom, aby si na tom začali vybíjať nejaké politické body a aby to zneužili. Dá sa to prebiť, ale treba to kontinuálne stále komunikovať. Je pravda, že tento čas ministerstvo teraz nemá," dodáva Smatana k stratifikácii nemocníc a reforme, ktorú bombarduje ministrovi Lengvarskému vlastný koaličný partner Sme rodina.

Ako bude vyzerať slovenské zdravotníctvo, ak by reforma prešla? Dá sa robiť stratifikácia bez reformy ambulantnej starostlivosti? Nie je najväčšia slabina, že sa blížia komunálne voľby a práve stratifikácia sa môže stať hlavnou témou kampane v regiónoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.