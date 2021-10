Hamran: Santusová si ide svoje, je príkladom toho, ako sa tu kriví systém

"Je to absolútne neštandardné. Na detektor chodia všetci policajti na oddelenie aplikovanej psychológie. Nikdy nikto nebol vyšetrovaný inde ako na tomto pracovisku. Teraz, paradoxne prvýkrát v histórii, tam nebola vyšetrovaná pani Santusová, ktorá išla neviem z akých dôvodov na Národný bezpečnostný úrad.



Sú tu pravidlá hry. Dohodnuté, ktoré platia pre každého policajta v policajnom zbore, okrem jednej osoby. Pani Santusovej. Ona si ide podľa všetkého svoje. Neviem, či je to vhodné tolerovať. Moji príslušníci, podriadení, si povedia, že zajtra už ani oni nechcú ísť na detektor. Prečo má mať jeden policajt z 22-tisíc výnimku? Ja tomu celkom nerozumiem. Podľa mňa sa tie pravidlá hry musia dodržiavať.



Nemôžeme spochybňovať inštitúcie, lebo to je začiatok konca. Práveže treba prinútiť tých jednotlivcov, ktorí sa rozhodli pre nejaký exces, vybočiť z medzí dohodnutých pravidiel hry, a idú si svoje. S tým musíme skoncovať, aby jednotlivci nekrivili systém. A pani Santusová je absolútne živým príkladom toho, ako sa to robí. Keby som bol jej nadriadený, tak ju pošlem tam, kam som poslal všetkých ostatných," hovorí dočasný policajný prezident Štefan Hamran o poslednej informácii, že vyšetrovateľka z tímu policajnej inšpekcie Diana Santusová išla na detektor lži neštandardne na Národný bezpečnostný úrad.



"Chcel by som byť aj riadnym policajným prezidentom. Je tam dobrá spolupráca s pánom ministrom, a vyzerá to tak, že prichádzajú aj prvé výsledky. Takže, keď to pôjde takto, tak určite áno," dodáva Štefan Hamran na otázku, či by chcel byť aj riadnym, nielen dočasným policajným prezidentom.



Ako sa pozerá na nové obvinenie vyšetrovateľa z tímu Očistec? Dôveruje Krajskej prokuratúre v Bratislave? Ako reaguje na slová Borisa Kollára, že nemá vyšetrovateľov volať "našimi chlapcami"? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dočasným policajným prezidentom Štefanom Hamranom.