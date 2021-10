Lexmann: Kollár a Szijjártó pre mňa nepredstavujú ideál konzervatívnej politiky

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu. Tento článok odráža výlučne názory autorov a Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií. (zdroj: )

"Ja sa pozerám na politiku Viktora Orbána tak, že to, čo sa mi zdá, že je pozitívne a dobré, sa snažím podporiť. Nemám rada, a snažím sa tomu zabraňovať, aby Európska únia kritizovala Orbánovu konzervatívnu rodinnú politiku, preto lebo táto politika spadá výlučne do kompetencie členských štátov.

Takáto ideologizácia európskych inštitúcii neprispieva k dobru ničoho. Ale na druhej strane v otázke korupcie alebo otázke aj napríklad niektorých oblastí zahraničnej politiky, tak ja to aj otvorene kritizujem, lebo sa mi to nepáči a dokonca sa mi to ani nezdá v súlade s kresťanskými hodnotami tak, ako ich vnímam ja,” komentuje svoj postoj k politike Viktora Orbána europoslankyňa za stranu KDH Miriam Lexmann.



„Nemôžem byť v priamom kontakte s disidentami z Číny alebo Hongkongu, lebo na základe ich domácej legislatívy by mohli byť odsúdení za trestný čin ohrozovania štátu. Obávam sa o tých ľudí, s ktorými som dlho spolupracovala, o ich bezpečnosť. Mnohí už sú prenasledovaní a vo väzení,” dodáva Lexmann, na ktorú sú čínska vláda uvalila sankcie.



Aký ma postoj k politike Viktora Orbána? Kto sú politici, ktorí v rámci Európskej únie zastupujú konzervatívne hodnoty? Aké hodnoty v súčasnosti zastupujú konzervatívci na Slovensku? Aký je čínsky vplyv na Slovensko?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou za KDH Miriam Lexmann.