Minister Vlčan: Nebudem pokračovať vo výberových konaniach, každého víťaza médiá grilujú

"Je to politická nominácia hnutia OĽANO. Mne bol pán Marosz ponúknutý ako dobrý kandidát, preto som ho navrhol vláde. Nebudem nateraz pokračovať v ďalších výberových konaniach, lebo každého víťaza budú médiá grilovať a spochybňovať. Nemyslím si, že to tak má vyzerať. Médiá, bez toho, aby si overili, že či je to naozaj vhodný kandidát, tak ho spochybňujú a snažia sa zvýrazniť veci, ktoré sú kontroverzné," hovorí o novom šéfovi pozemkového fondu, ktorý sa nezúčastnil výberového konania, minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.



"Oproti predchádzajúcim vládam sme zlepšili výber manažérov. Ale nebudem skrývať, že dostať dobrého manažéra do štátnej správy vôbec nie je jednoduché. Súvisí to s celkovou klímou v spoločnosti, keď ľudia považujú za nie veľmi dobrý bod v životopise, keď pracujú pre niektorú vládu," dodáva minister Vlčan.



Stačí, aby bol šéf pozemkového fondu človek s protikorupčným príbehom? Akú má kvalifikáciu a vie vôbec niečo o pozemkoch? Ustúpi minister Borisovi Kollárovi pri prevode štátnych pozemkov pod správu ministerstva životného prostredia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom pôdohospodárstva a nominantom OĽANO Samuelom Vlčanom.