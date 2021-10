Záchranárka: Lepšia je akákoľvek prvá pomoc ako žiadna

„Treba si uvedomiť, že lepšia je akákoľvek prvá pomoc ako žiadna, pretože ak je človek naozaj v život ohrozujúcom stave, má zastavený obeh aj dýchanie, ak neurobím nič, on už mŕtvejší nebude. Ak ja mu nepomôžem, tak už to lepšie aj tak nebude. Nemám čo pokaziť - to je určite jeden z prvých mýtov prvej pomoci. Prvou pomocou sa ublížiť nedá,” hovorí Alena Dudeková zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava.



„Najzákladnejšie, čo vždy je, a vo všeobecnosti na to vždy upozorňujeme, že zabudnime na to, aby sme niekomu vyťahovali jazyk a podobne. Najdôležitejšie je, keď niekoho nájdem ležať na zemi, normálne prísť k nemu, osloviť ho, či neodpovie. Pokiaľ ten človek nereaguje, tak je najdôležitejšie spriechodniť mu dýchacie cesty záklonom hlavy. A teraz idem vyhodnotiť, či ten človek dýcha. Využívame metódu vidím-cítim-počujem,” dodáva záchranárka.



16. október je Svetový deň záchrany života. Mnoho ľudí na Slovensku ešte stále nevie podávať prvú pomoc alebo má strach. Čo robiť, ak vidíme človeka v bezvedomí, a aké sú najčastejšie chyby v podávaní prvej pomoci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alenou Dudekovou zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava.