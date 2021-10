Kapela Fallgrapp: Robíme pop v tom najlepšom slova zmysle

„V apríli som prišla o veškeré príjmy, takže som nacupitala do prvého Lidlu a narazila som na svoje limity. Je to šialene ťažká práca a všetci ľudia, čo to robia, majú môj nekonečný obdiv. Ja na to hlavne nemám povahu, nie len, že je veľmi náročné chodiť 04:30 na smenu, ale skôr, že vyjdeš z tej bubliny a spoznáš slovenskú societu, uvidíš svet a narazíš na svoje limity mizantropie. Aspoň u mňa to tak bolo,” popisuje situáciu na začiatku pandémie speváčka Fallgrappu Nora Ibsenová.



Kapela sa po lockdowne vrátila na pódia aj tento rok s albumom, ktorý vydali rovno na začiatku pandémie: „Po tej pauze, po tej depresii, po tej frustrácií a po tom odlúčení sa od javiska - lebo darmo si môžem spievať v izbe - je to obrovský rozdiel. Bolo to také zadosťučinenie a bolo to krásne, až dojemné,” dodáva Nora.



„Keď sme začínali s touto kapelou, nevedel som zo začiatku, ako robiť veľmi veľa vecí. Až postupnými krokmi a problémami, ktoré sa dejú na koncertoch, či už technické alebo hudobné, sme si prešli celou cestou a mám dojem, že až posledné dva roky je kapela v takej kondícií, ako by mala byť. Teraz som spokojný, že máme celý svoj tím a aj ľudia na pódiu majú všetci, čo potrebujú,” hovorí líder kapely Juraj "Jureš" Liška o postupnom vývoji 9-členného ansámblu.



„Veľa slovenskej hudby, ktorá je škatuľkovaná, že toto je viac ‚FM-ko’ - niečo nezávislejšie, tak to nebudú hrať iné mainstreamové rádia. Je to divné, pretože máme tu strašne veľa dobrých muzikantov a kapiel, ktoré majú silné texty - je to vidieť aj na koncertoch, že aj kapela, ktorá je známa z FM-ka a nehrajú jú komerčného rádia, a prídu na ňu tisíce ľudí, tak tisíce ľudí si spievajú tie texty. A potom máte v mainstreamových rádiách umelcov, ktorým nepríde na koncert skoro nikto, nedáva to zmysel,” vysvetľuje Jureš. „Robíme pop v tom najlepšom slova zmysle.”



Ako sa darí ich poslednému albumu, ktorý vydali na začiatku pandémie? Ako členovia kapely Fallgrapp prežívali lockdown a absolútne vypnutie kultúrnych akcii? A ako si vysvetľujú fakt, že ich nehrajú mainstreamové rádia, hoci robia populárnu hudbu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Norou Ibsenovou a Jurešom Liškom z kapely Fallgrapp.