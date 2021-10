Miro Jaroš: Nikdy by mi nenapadlo, že sa niekto bude pohoršovať nad dúhovými trakmi

"Nebola to skrytá propaganda LGBTI komunity. Fakt by mi to nenapadlo, keby mi nezačali chodiť také reakcie. Nebolo za tým nič cielené, páčilo sa mi, že tie traky sú farebné a hodilo sa mi to tam, tak som si ich dal. Niektoré reakcie ma zaboleli, keď som napríklad dostal správu od mamičky, že v rodine sú moji veľkí fanúšikovia, ale keďže sú kresťania, tak môj klip nebudú pozerať, lebo sú tam dúhové traky a s propagáciou LGBTI nesúhlasia. To ma zamrzelo. Zaskočilo ma to, aj som bol trocha smutný, že hups, toto za tým niekto vidí?" hovorí spevák Miro Jaroš, ktorý mal v klipe pesničky pre deti o Legu oblečené dúhové farebné traky.



"Ja keď som bol malý, tak sme sa na dúhe v škole učili farby. Nikdy mi to nenapadlo, že niekoho dúha vôbec môže pohoršovať. Ale pozrime sa na dúhu. Sú to farby, spolu pekne pri sebe, tvoria nejaký prírodný úkaz. Pre niekoho to môže znázorňovať aj to, že sme ľudia rôzneho náboženstva, etník, sexuálnej orientácie a vieme spolu pekne fungovať.



To neznamená, že keď si niekto teraz pripne dúhu, tak povie 'haló som gej a chcem práva'. Aj čo som videl na gay prideoch, na ktorých som sa zúčastnil, tak je tam minimálne polovica ľudí heterosexuálnych, ktorí uznávajú, že svet je farebný a každý má právo byť milovaný a ľúbiť. A keď neubližuje druhým, tak ja v tom problém nevidím," dodáva Jaroš.



Znamená to, že už nikto nemôže používať dúhu? Mali dúhové traky byť odkaz na podporu LGBTI komunity? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom Mirom Jarošom.