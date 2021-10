Naď: S rozpočtom pre obranu som nespokojný. Nebudem len kúriť a svietiť, to radšej odídem

"Nie som človek, ktorý by sa vyhrážal demisiou, ale raz keď to urobím, tak to myslím vážne. Som ten, ktorý naozaj sám ustúpil z obranného rozpočtovania, ktoré bolo naplánované. Ja som súhlasil s tým, že bude menší nárast ako bolo plánované. Sám som bol ochotný ísť dolu s rozpočtom, len kvôli tomu, aby sme to ako štát udržali, lebo to, čo sme dostali bolo peklo.

Aby mi tu niekto od stola poslal, že toto sú čísla pre teba, tak takto to fungovať nemá. Čaká ma ešte na túto tému debata a uvidíme, čo bude. Nebudem svietiť a kúriť, prišiel som na ministerstvo, aby som ho posunul ďalej. Keď sme potrební, tak nás všetci volajú, všade idú ozbrojené sily, a potom tí istí politici, ktorí nás volajú, tak hovoria pri rozpočte, že zoberte z obrany. Nemám predstavu o férovej komunikácii tak ako prebiehala," hovorí minister obrany za OĽANO Jaroslav Naď o rokovaní o rozpočte s vlastným ministrom financií Matovičom.

"Boris Kollár odchádza z koalície pričasto. Dnes už je to ako divadlo, obohratá pesnička. Je čas na konštruktívnu debatu a ukončenie divadelných predstavení. Ak má niekto problém plniť vlastné programové vyhlásenie vlády tak v tom prípade má naozaj zjavný problém byť v koalícii," dodáva Naď k ďalšej vyhrážke Borisa Kollára, že opúšťa koalíciu.

Prečo podal trestné oznámenie na poslancov Mazureka a Kotlebu? Koľko peňazí z rozpočtu by teda chcel vidieť na obranu? A rezignovala vláda už na sľub, že sprofesionálni štátnu správu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.