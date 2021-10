Marcinková: Niektoré nemocnice priväzujú ruky aj nohy ročným deťom k posteli

"Môj zákon obsahuje v skutočnosti len tri vety, ktoré hovoria o nároku dieťaťa byť s rodičom. Žiadne iné povinnosti som tam nemocniciam nezahrnula, rovnako ani žiadne pokuty. Ja sa obávam, že tí, čo túto kritiku hovoria, ten návrh ani nečítali. Tieto kulisy, čo vytvárajú kolegovia z OĽANO, sú manipulatívnou technikou aby odvrátili pozornosť od podstaty.



Ja som s ministrom mala viacero rozhovorov, nikdy som z neho nemala pocit, že by nerozumel šírke problému, ktorý sa snažím riešiť, alebo aby nepodporil mnou navrhované zmeny. Už v júli mi povedal, že sa mám pripraviť, že takéto zmeny budú mať odporcov," hovorí poslankyňa z klubu SaS Vladimíra Marcinková o tom, prečo koalícia nezahlasovala za uzákonenie rodiča pri hospitalizovanom dieťati.



"Pre mňa je dôležité, aby sme toho rodiča nenechali za dverami nemocničnej izby. My keď dnes odlúčime matku od ročného dieťaťa, viete si predstaviť, čo sa deje za tými nemocničnými dverami? Matka to nevie a ráno keď príde, nájde svoje ročné dieťa zviazané. Ruky, nohy priviazané k postieľke a pýta sa čo sa dialo s mojim dieťaťom? Prečo som pri ňom nemohla byť?



Hovorím vám teraz reálne prípady, ktoré mi posielali desiatky rodičov. Opakujú sa stále tie isté nemocnice, tie isté oddelenia. Toto sa na Slovensku deje," dodáva Marcinková s tým, že v najbližšej dobe zoznam týchto nemocníc zverejní.



Nebolo by lepšie, keby zákon stiahla a rokovala ešte s ministrom zdravotníctva? Koľko nemocníc vlastne nedodržiava, že by s dieťaťom mohol byť hospitalizovaný aj rodič? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou klubu SaS Vladimírou Marcinkovou.