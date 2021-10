Erik Tomáš: Podporíme protesty, ktoré neblokujú dopravu v Bratislave

"Jediná cesta je referendum. Takúto šancu by ľudia mali dostať v podobe referenda, hovoril o tom pán Matovič, pán Kollár. Tak potom by nemal byť problém dohodnúť sa na zmene ústavy, ktorá by referendum o predčasných voľbách umožnila.



Zatiaľ majú výhovorku koaliční poslanci, že musíme počkať šesť mesiacov. Ale všetci sa vyfarbia na konci decembra, začiatkom januára, kedy už tá lehota uplynie, a uvidíme, či tieto slová mysleli vážne," hovorí poslanec Hlasu Erik Tomáš o referende o predčasných voľbách.



"Je to súčasťou taktiky Roberta Fica, ale my sme si v Hlase povedali, že pre nás je dôležitý osud krajiny. Chceme, aby sa odvolávala vláda a je to pre nás kľúčové. Preto, keď Robert Fico prišiel s podmienkou, že chce, aby predkladateľom bol Ľuboš Blaha, to nie je nič proti Ľubošovi Blahovi, ale myslíme si, že ak ide o odvolávanie premiéra, mal by logicky takýto návrh predkladať expremiér Pellegrini," dodáva Tomáš k tomu, že Smer dodá hlasy na mimoriadnu schôdzu len, ak bude ako prvý rečniť Ľuboš Blaha.



Nemá Hlas postoje podľa prieskumov? Prečo presadzovali stratifikáciu a teraz ju kritizujú? Kedy sa dá Peter Pellegrini zaočkovať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu Erikom Tomášom.