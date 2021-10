Desať výnimočných filmov, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na inakosť

Screener venovaný filmovému festivalu iNakosti, ktorý sa začal v Bratislave.

8. okt 2021 o 12:17 Tomáš Rybár, Peter Konečný

Písmo: A - | A +

Zoznam filmov z relácie:



Pole vlčích makov / Câmp de maci / Réžia: Eugen Jebeleanu

Amonit / Ammonite / Réžia: Francis Lee

Prekliata jar / Maledetta primavera / Réžia: Elisa Amoruso

Učiteľ / El maestro / Réžia: Julian Dabien, Cristina Tamagnini

Benedetta / Réžia: Paul Verhoeven

Zamilovaná Anaïs / Les Amours d'Anaïs / Réžia: Charline Bourgeois-Tacquet

Podnájomník / Sublet / Réžia: Eytan Fox

Veľká sloboda / Grosse Freiheit / Réžia: Sebastian Meise

Svet, ktorý na nás čaká / The World to Come / Réžia: Mona Fastvold

Ohnivák / Firebird / Réžia: Peeter Rebane