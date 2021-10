Šídlo: Voliči Babiša nie sú citliví na jeho kauzy, Pandora Papers mu neuškodia

"Babiš chytil druhý dych. Začal viesť efektívnu tvrdú kampaň na konci leta. Začal nastoľovať témy, väčšina súperov len reagovala na to, s čím prišiel Andrej Babiš.

Je pravda, že Piráti viedli v období, keď Česi prežívali najťažšie obdobie spojené s pandémiou covidu, a to sa na podpore vlády prejavilo. Ale v lete sa situácia zlepšila, Česi už chceli na pandémiu zabudnúť. Ľudia zabudli, odpustili a vrátili sa k nemu," hovorí komentátor Seznamu Jindřich Šídlo, že takto pred rokom hovorili prieskumy úplne iné čísla a Andrej Babiš vtedy svojim súperom akoby nestíhal.

Česko čakajú tento víkend voľby a opäť to vyzerá na víťazstvo premiéra Babiša. "Koalícia Pirátov a STAN je politicky perspektívna a má tam zaujímavé osobnosti, ale nepodarila sa im kampaň. Teda minimálne štart kampane," pokračuje Šídlo.

"Ja si myslím, že špeciálne voliča Andreja Babiša to neovplyvní. Pri všetkej úcte k nim, vysvetliť, v čom je problém so schránkovou firmou, cez ktorú si kúpite zámoček vo Francúzsku, je v podstate nemožné. Voličom Andreja Babiša nevadí, že je bohatý muž. Nemyslím si, že to je niečo, čo by kampaň výrazne ovplyvnilo, aj keď už niektorí politici vyrazili do Francúzska a fotili sa pri tom dome," hovorí Šídlo o tom, či pár dní pred voľbami môže kauza Pandora Papers Andrejovi Babišovi uškodiť.

Je český volič taký tradičný, že nechce zmenu? Ako do zostavovania vlády môže vstupovať prezident Zeman, ktorý má momentálne vážne problémy so zdravím? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komentátorom Seznamu Jindřichom Šídlom.