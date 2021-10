Korčok: Chcem vysvetlenie, prečo Orbán kupuje nehnuteľnosti a pôdu na Slovensku

"Ak sa dozviem z médií, že Maďarská republika kupuje nehnuteľnosti v Košiciach, a dostanem takúto informáciu, na ktorú sa ma pýtajú aj novinári, tak som povinný sa spýtať na to nášho partnera. Ale to nie je konflikt.



Péter Szijjártó mi nevysvetlil, že na čo sú im tie budovy. Poslali sme cirkulárnu nótu, kde sme pripomenuli, že vláda si môže takéto budovy kúpiť na diplomatické účely. Tak sme sa potom dozvedeli, že tam hodlajú urobiť svoje diplomatické zastúpenie, ale ten postup nebol v poriadku. A ešte môžem prezradiť niečo, včera mi písal jeden občan z Banskej Bystrice, že aj tam sa usiluje maďarská vláda kúpiť nehnuteľnosť," hovorí minister zahraničných vecí Ivan Korčok o výčitkách, ktoré v liste adresoval maďarskej vláde.



Tá začala kupovať na Slovensku nehnuteľnosti, a vyčlenila stovky miliónov eur na skupovanie ornej pôdy v okolitých štátoch, vrátane Slovenska.



"Pred nejakým časom sa ma na toto pýtal minister pôdohospodárstva Vlčan, patrí to aj do ich kompetencie. Zaujíma ho to. Ja pri najlepšej vôli neviem čo to znamená a nechcem aj v záujme dobrých vzťahov prilievať do toho a špekulovať. Očakávam, že nám to maďarská strana vysvetlí. Pán minister Vlčan sa tomu bude venovať a plne mu v tomto dôverujem," dodáva Korčok k tomu, či je možné, že Slovensko po vzore Rumunska zareaguje na kupovanie ornej pôdy zákonom, a pozemky budú môcť kúpiť len ľudia, ktorí majú aspoň 5 rokov trvalý pobyt na Slovensku.



Vyostrujú sa vzťahy s Maďarskom? Značkuje si Viktor Orbán Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.