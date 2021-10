Advokát Kubina: Ak sa Kollár neospravedlní, vyšetrovateľ Čurilla podá žalobu

"Vyzvali sme ho verejne, reakcia bola taká, aká bola. Na vyšetrovateľov sa vzťahuje prezumpcia neviny, a ak druhý najvyšší ústavný činiteľ nazve niekoho, kto celý život bojoval s mafiou, mafiánom, tak to je trocha drsné. Pokiaľ k tomu nedôjde a nedošlo, tak čas sa kráti, a ja si myslím, že žaloba na ochranu osobnosti príde," hovorí advokát vyšetrovateľa Jána Čurillu Peter Kubina o výrokoch Borisa Kollára, že na Slovensku nedopustí čurillovskú mafiu.



"Tie vyjadrenia som zachytil, trocha som sa nad nimi pousmial, lebo to môže povedať len niekto, kto všetky životné hodnoty meria iba peniazmi. Odkiaľ majú peniaze? Z legálne zarobených prostriedkov. Ak by bolo nevyhnutné robiť tento prípad, o čo ma nikto nežiadal a nie je to potrebné, tak by som ho pro bono robil. Táto obhajoba v tejto veci je prinipiálna záležitosť. Moja odmena zastupovania v tomto prípade nie je premrštená a je podobná ako ostatní advokáti na trhu," reaguje Kubina na tvrdenia Smeru, že obyčajní vyšetrovatelia si nemôžu dovoliť tak drahého advokáta.



Ako teraz fungujú vyšetrovatelia, ktorých súd prepustil? Vrátili sa do práce? A čo bude s ich previerkami a obvinením, ktoré stále trvá? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom vyšetrovateľov tímu Očistec Petrom Kubinom.