Doležal: Na riešení križovatky robíme mesiace, poslanec Kremský sa tvári ako spasiteľ

"Môže to byť dva roky, len som vo vyjadreniach veľmi opatrný. Mali sme rokovanie, ani nie, že rokovanie. Informovali sme koaličné strany o tom, na čom sme pracovali niekoľko mesiacov. A mi príde také úsmevné, že potom príde spasiteľ a povie, že ja som vyrokoval, že to bude do dvoch rokov. Príde mi to nepatričné preberať zásluhy iných ľudí, ktorí na tej križovatke pracovali mesiace predtým, než sa to stalo mediálnou témou poslanca Kremského," hovorí minister dopravy Andrej Doležal o riešení križovatky, ktorá má prepojiť diaľnicu D1 a D4.

"Sama to železničná spoločnosť nevykryje. Preto som si aj bez súhlasu koaličnej rady dovolil spomenúť aj možnosť navýšenia príjmovej stránky. To znamená zvyšovanie cestovného. Je to nepopulárne, ale potrebujeme ľuďom hovoriť pravdu. Potrebujem niekde príjmy nájsť, prvý nápad je spoplatniť hotovostné operácie, fyzický kontakt predaja lístkov.

Desať rokov sa nezvyšovalo cestovné a tovary, služby, energie, to všetko šlo hore. Bavíme sa možno v jednotkách, do 10 percent určite. Viac si netrúfnem žiadať. Bavíme sa možno o 9 až 12 miliónoch eur," hovorí minister Doležal o stave slovenských vlakov a železničnej spoločnosti.

Ako sa vyrieši prepojenie D1 a D4? Je reálne, že to vyriešia do dvoch rokov? A kto je za to zodpovedný? Aká je budúcnosť železničnej dopravy na Slovensku a prečo do nej investujeme tak málo peňazí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom dopravy za Sme rodina Andrejom Doležalom.