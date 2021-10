Ekonóm Šramko: Politici nemajú víziu, rozmýšľajú len na jedno volebné obdobie

"Zatiaľ nie je vidieť šetrenie tejto vlády. Diskusia o dôchodkovej reforme ešte nie je uzatvorená. Bol tam rozumný názor zrušiť zastropovanie dôchodkového veku, čo by pozitívne ovplyvnilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Na druhej strane sú tam rôzne návrhy ako rodičovský bonus a podobne, ktoré zasa budú eliminovať ten celkový pozitívny vplyv dôchodkovej reformy.



Diskusia nie je dostatočne transparentná ani dobrá, stále prebieha v politických kruhoch a odborníci, ktorí by dokázali lepšie zanalyzovať čo Slovensko potrebuje, do nej nie sú zapojení," hovorí bývalý guvernér NBS a bývalý šéf Rozpočtovej rady Ivan Šramko o tom, prečo je Slovensko najhoršie v celej EÚ v udržateľnosti financií.



"Je to tradičné chovanie sa politikov, že pozerajú len na svoje volebné obdobie. Toto je hlavný problém. Diskusie dnes idú smerom, že je treba menej zdôrazňovať okamžitú hodnotu dlhu, ale pozerať sa na dlhodobú udržateľnosť.



Pre nás môže byť problém, že ak investori, ktorí kupujú naše dlhopisy, nám prestanú dôverovať, že sme dlhodobo udržateľní, tak sa nám začne financovanie nášho dlhu zdražovať. Ak začneme robiť opatrenia až o 20 rokov, budú drastické," dodáva Šramko.



Čo sú najväčšie slabiny Slovenska? Ako by sa mal zmeniť dôchodkový systém? A nie je najväčší problém, že slovenskí politici nemajú víziu a myslia len na najbližšie štyri roky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom Ivanom Šramkom.