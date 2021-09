Primár Hložník: V nemocniciach v Bratislave si to zlízneme za celé Slovensko

"Ja myslím, že my si to tu v Bratislave tak zlízneme v úvodzovkách. Lebo tým, že tie iné časti Slovenska sú na tom horšie, čo sa týka očkovania, a je všeobecne problém s dodržiavaním opatrení, tak tí pacienti z preťažených častí budú prevážať do Bratislavy. A už mám aj avízo z koordinačného centra a už to avizoval aj minister, že budeme pomáhať tam, kde sa to nebude stíhať," hovorí Jakub Hložník, primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej v Bratislave.



"Ak si niekto myslí, že Covid porazí športom alebo zdravou výživou, neviem, nepoznám také infekčné ochorenie, ktoré by sme vedeli poraziť športom a výživou. Jasné, že znižujeme riziko priebehu toho ochorenia, to je druhá vec," dodáva primár Hložník k tomu, či je dobré spoliehať sa bez očkovania na to, že človek je mladý a žije zdravo.



Ako to momentálne vyzerá na ich oddelení? Sú všetci pacienti na ventilácii neočkovaní? Ako sa pozerá na hoaxy a dezinformácie na sociálnych sieťach? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jakubom Hložníkom, primárom oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej v Bratislave.