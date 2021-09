Kiska: Ak Fico mafiu sám neriadil, minimálne vedel o všetkých jej krokoch

"Poviem to ako to cítim a vnímam z tých všetkých káuz a výpovedí, ktoré dnes sú. Pokiaľ celú tú mafiu Fico osobne neriadil, tak minimálne vedel o všetkých jej krokoch. Ak to priamo neriadil, minimálne o všetkom vedel," hovorí prezident Andrej Kiska, ktorý napísal novú knihu. Je to síce fikcia, no postavy pripomínajú Kisku, aj jeho súpera Roberta Fica.



"Pokladám za veľmi dôležité, aby sa SaS na čele s pánom Sulíkom jasne zastala pani Kolíkovej. Pokladám ju za skutočne výbornú ministerku, jednu z najlepších v tejto vláde. Pokladám za dôležité, aby pani Kolíková zostala ministerkou. Cítim podiel zodpovednosti za rozpad Za ľudí. Aj za to, že som prispel k tomu, aby pani Remišová bola predsedníčkou. Ten pocit spoluviny vo mne určite je," dodáva Kiska k situácii v strane Za ľudí, ktorú zakladal.



Ako sa pozerá na správu o stave republiky prezidentky Čaputovej? Prečo písal ako prezident fikciu, a nie reálne spomienky na svoje roky v politike? Ako hodnotí túto vládu a rozumie skepse voličov Za ľudí po roku a pol vládnutia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom.