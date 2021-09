Mikloško: Tvárime sa, že pápežove slová o migrácii sme nepočuli

"Sú to ľudsky veľmi vzdialené svety. Od chvíle, keď bol zranený tým odvolaním. Bezákov prípad je veľmi komplikovaný. Biskupstvá sú obsadené, jednak žije Benedikt, ktorý o tom vedel. Je tam stále ten kanadský kardinál, prefekt. A my musíme brať do úvahy aj to, že biskup sa nestáva biskupom voľbami, ale povolaním z Ríma. To nie je zásluhová vec, to je vec povolania.



V tomto smere nárokovať si, že Vatikán ho musí niekde dať, je diskutabilná. Viem si predstaviť, že aj v obyčajnej farnosti by mohol začať odznovu," hovorí František Mikloško o Róbertovi Bezákovi a jeho rehabilitácii, ktorá by mohla prísť po návšteve pápeža Františka.



"Tvárime sa, že sme pápežove slová o migrácii nepočuli. Máme historický strach. Hovoril sa taký vtip o Záhorákoch, že tá šibenica je enem pre nás a pre naše deti. Tento vtip hovorí niečo o nás," dodáva František Mikloško k tomu, ako sa stavia Slovensko k migrácii a odignorovalo slová pápeža o prijatí migrantov.



Ako s odstupom času hodnotí odkazy pápeža? Čo by povedal neveriacim ľuďom, ktorým sa 7 miliónov za návštevu zdá veľa? A prečo sa pápež napriek nulovej tolerancii k pedofílii stretol s Milanom Chauturom, podozrivým zo zneužívania 6 ročného dievčaťa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Františkom Mikloškom.