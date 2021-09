Sahraa Karimi: Za špinavú hru Talibanu zaplatia najviac obyčajní ľudia

"Môj brat má dcéry. Tak som sa rozhodla, že nezostanem v Afganistane. My sme mali skúsenosti s Talibanom, my vieme kto je Taliban aký má názor na ženy, na ich štúdium. Ja si myslím, že Taliban sa nezmenil, len je teraz šikovnejší a vie ako propagovať svoje ciele a ideológiu. Ale spôsob akým pozerajú na život a spoločnosť, to je to isté," hovorí režisérka Sahraa Karimi, ktorá musela pred niekoľkými týždňami utiecť z Afganistanu a vrátila sa na Slovensko.



"Svet nemá reálny obraz o Afganistane. Mestský život už fungoval. Nová generácia, ktorá počas dvadsiatich rokov vyrástla a študovala, sa vie pozerať na spôsob života z iného pohľadu. Tak isto fungoval život v Kábule, ako funguje v Bratislave. Potrebovali sme ešte asi ďalšie dva, tri, štyri roky, aby sme boli ako moderný štát so svojou identitou," hovorí Sahraa Karimi a dodáva, že odchod USA z Afganistanu bola zrada na mladej generácii.



Ako sa cíti pár týždňov po úteku? Aké chyby urobil západ v Afganistane? A prečo neverí tomu, že Taliban sa umiernil? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s afgánskou režisérkou Sahrou Karimi.