Išpold: Ako intelektuálne znevýhodnený sa cítim na Slovensku menejcenne

"Trochu je to cítiť. Niekedy mám pocit, že nás ľudia berú tak, že 'kto sme, čo sme'. Niekedy nás od seba odstrkujú, berú nás ako menejcenných. Že si o sebe myslia, že sú lepší. Je mi to niekedy ľúto, že nás neberú ako rovnocenných. Veľmi by ma potešilo, keby boli ľudia normálni a milší. Aby nás od seba neodstrkovali a prijali nás takých, akí sme," hovorí intelektuálne znevýhodnený športovec Peter Išpold.



"Predtým to fungovalo tak, že intelektuálne znevýhodnené deti sa schovávali pred spoločnosťou. Teraz sa trochu dvere otvárajú, ale určitý čas potrvá, než si verejnosť zvykne na to, že sú úplne normálni ľudia v rámci spoločnosti. Nemáme právo im absolútne nič odopierať či už šport, školstvo či vzdelanie, primerané ich úrovni.



Keď zapadnú do celkového kolektívu celej spoločnosti, bez rozdielu na to, kto je vyššie a kto nižšie, úžasne ich to posúva. Snažím sa medzi nich dotiahnuť mladých ľudí, napríklad pomáhajú trénovať. Títo mladí ľudia sa nekonečne menia. Posúva to jednu stránku života, aj druhú stránku spoločnosti. Máme si vzájomne čo odovzdávať," dodáva jeho trénerka Yvetta Macejková.



Ako sa na športovcov s intelektuálnym znevýhodnením pozerá spoločnosť? Čo im chýba? A ako vyzerá olympiáda pre intelektuálne znevýhodnených športovcov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so športovcom Petrom Išpoldom a jeho trénerkou Yvettou Macejkovou.