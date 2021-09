Krajniak: Lipšic dostáva od svojich ľudí nesprávne informácie

"Myslíme si, že by veľmi pomohlo, ak by sa stanovilo pravidlo, že kajúcnik smie usvedčovať len niekoho vyššie postaveného ako je on, kto pácha horšiu trestnú činnosť. Nie, že nejaká hlava skupiny usvedčí nejakých pešiakov a za to bude mať nižší trest.

Druhá dôležitá vec je, že ten nižší trest by mal dostať až vtedy, keď jeho svedectvo usvedčí, koho má usvedčiť, a ten človek bude právoplatne odsúdený. To by značne zvýšilo dôveru verejnosti a všetkých zainteresovaných v to, že tam nemôže dochádzať k manipulácii a zneužívaniu," hovorí podpredseda Sme rodina Milan Krajniak o zmenách, ktoré by v koalícii jeho strana podporila na zlepšenie situácie v polícii.

"Myslím si, že Daniel Lipšic dostáva nesprávne informácie a že istý okruh ľudí sa mu snaží vytvárať virtuálnu informačnú realitu v tom, na základe čoho sa rozhoduje. Ako príklad uvediem, že pán Lipšic a ďalší ľudia vyslovili veľmi vážne podozrenia, že ich sledovala Slovenská informačná služba, a potom sa zistilo, že to bola iná bezpečnostná zložka.

To sú presne tie spravodajské hry, ktoré podľa mňa hrajú aj voči nemu. To, kto ho sledoval, sa dá overiť na ministerstve vnútra, ale už niekto ukazoval, že to je tá zlá SIS a potom sa ukázalo že to bol niekto iný. Takéto nesprávne informácie môže mať pán Lipšic aj v iných veciach," hovorí Milan Krajniak o špeciálnom prokurátorovi.

