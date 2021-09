Šéfredaktor Kostolný: Musíme sa pripraviť na útoky, zastrašiť sa nedáme

"Snažím sa brať prokuratúru vážne. Tým pádom sa to snažím vnímať vážne. To, že to zastavili, je veľmi dobre, som veľmi spokojný a rád aj za mojich kolegov, pretože som to obvinenie považoval za nezmyselné. Som rád, že prokuratúre trvalo len 24 hodín, aby to pochopila aj ona sama.

Samozrejme, že to vyvoláva množstvo otázok: ako má brať človek vážne prokuratúru, ktorá tri roky pracuje na nejakom obvinení a za jeden deň ho zmetú zo stola? Tak ako som považoval za absurdné to, že to obvinenie prišlo, zlý pocit zostáva, aj keď ho zrušili. Napriek tomu, že to je jediné správne, čo sa mohlo stať, a je dobré, že to už nepokračuje," hovorí šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný o obvinení reportérov Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského, ktoré za 24 hodín prokuratúra po kritike zrušila.

"Samozrejme, že sa nám uľavilo, keď im zrušili obvinenie. Na druhú stranu, to obvinenie bolo také slabé a neodôvodnené, že ja som tomu nechcel veriť, že by to zašlo až tak ďaleko," dodáva Kostolný.

Ako si vysvetľuje také rýchle zrušenie obvinenia? Nemohli naozaj zverejnením identity Petra Tótha ohroziť? A majú sa slovenskí novinári pripraviť na odpočúvanie a ďalšie útoky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Denníka N Matúšom Kostolným.