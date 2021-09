Tkačenko: Kollár si rázne pýta, to čo chce a neváha používať vydieranie

Premiér Eduard Heger dnes (20. 9.) povedal, že si vie predstaviť aj vládu bez Boris Kollára. Vyhlásil, že chce stabilnú vládu, ktorá bude mať výsledky. Čo to znamená? Rozpadne sa teraz štvorkoalícia?



Ako sa vládne s Borisom Kollárom? Čo, okrem 17 poslancov do parlamentu, priniesol do koalície? Prečo Igor Matovič hovorí o vládnutí bez Kollára práve teraz? Boli to vyšetrovatelia z Očistca, "Čurillovská mafia", o ktorej hovoril Boris Kollár alebo sa toho nazbieralo viac a ak áno, čoho?



Môže to byť tak, že Igor Matovič teraz vidí, že jeho hlavným spojencom v boji proti korupcii možno nebude hnutie Sme rodina? Aká krehká by bola trojkoaličná väčšina v parlamente? Ako by sa potom Hegerovi vládlo? Aká opozičná strana by bola Sme rodina? Kto má najväčší záujem na tom, aby zo štvorkoalície bola trojkoalícia?



O tom všetkom sa rozprávame s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Na záver hovorí aj o tom, čo si myslí, ako tento celý spor napokon dopadne.