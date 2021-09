Komička Nasi: Pre Slovákov je imigrant automaticky niečo zlé

"Pre mňa to bolo trocha ľahšie, keď som prišla ako pre môjho brata. Tiež mám privilégium ako žena z Blízkeho východu ako muž z Blízkeho východu. Počas migračnej krízy to pre neho bolo veľmi ťažké. On je bradatý muž z blízkeho východu, ľudia na neho zazerajú. Tie negatívne stereotypy sú pre neho oveľa horšie pre neho ako pre mňa. Neznamená to, že ja som nezažila tiež diskrimináciu, a že to pre mňa bolo úplne jednoduché, ale mala som to asi o 20 percent ľahšie ako on," opisuje komička Nastaran Alaghmandan Motlagh, ktorá je z Iránu a 10 rokov žije na Slovensku.



"Na jednej strane by som im chcela hneď vysvetliť, že nie som Rómka, ale som z Iránu. Na druhej strane si nemyslím, že by som sa mala brániť, že nie som Rómka. Prečo by som to vôbec mala robiť? Nechcem, aby sa zdalo, že existujú čisto negatívne stereotypy o Rómkach," dodáva Nasi o rôznych situáciach, s ktorými sa na Slovensku stretáva pre svoj pôvod.



Sú Slováci rasisti? A sú alkoholici? Ako sa jej vyrastalo na Slovensku? Dá sa sranda robiť zo všetkého, alebo má humor hranice? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komičkou Nasi Motlagh, ktorá je tvárou festivalu Fjúžn.