Lipšic: Nečakal som, že toľko ľudí bude na tej zlej strane

"Pre mňa to nie je osobné, ani ten spor nevyhľadávam. Ja by som bol najradšej, keby nám generálna prokuratúra držala chrbát. Preto musíme chodiť vysvetľovať do médií sami, lebo sa nás generálna prokuratúra nezastane. Mne je to ľúto, ale ideme ďalej.

A možno sa budeme musieť brániť dlhodobo, možno budú niektorí z nás odstavení kvôli účelovým stíhaniam. Aj s tým počítam. Všetci s tým počítame," hovorí Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic o väzobnom stíhaní vyšetrovateľov z tímu Očistec.



"Ja som presvedčený, že aj tí stíhaní vyšetrovatelia sa vrátia do svojich funkcií, hoci to pre nich ani pre ich rodiny nie je jednoduché. Možno, že na nejaké obdobie sa situácia pozastaví, ale všetci nakoniec budeme v tom boji pokračovať.

Ak majú pocit, že nás zastrašia alebo sa vzdáme, ubezpečujem vás, že nikto z vyšetrovateľov, ani nikto z nás vo väzbe si nesiahne na život, budeme bojovať ďalej. Je to dobrý boj a bude to ťažké. Aj sme to asi očakávali, aj keď sa priznám, že som neočakával, že toľko ľudí v orgánoch presadzovania práva bude na tej zlej strane, proti ktorej bojujeme," dodáva Lipšic.



Aké vysvetlenie má pre odposluchy vyšetrovateľov tímu Očistec? Čo to znamená pre vyšetrovanie a vyšetrovací tím? A aký vzťah má s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom?