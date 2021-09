Kolíková: Inšpekcia by mohla byť nezávislá inštitúcia pod premiérom

"Máme mať nezávislú inštitúciu, ktorá sa zaoberá inšpekciou. Je dôležité to čo najskôr položiť na stôl, mať k tomu vážnu debatu," povedala dnes po rokovaní vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



Podľa nej by sa touto myšlienkou mohla zaoberať už aj dnes zasadajúca Bezpečnostná rada štátu. Tú zvolal k aktuálnej situácii v polícii premiér Eduard Heger.



Kto by mal inšpekcii začlenenej pod premiérom podľa Kolíkovej šéfovať? Má minister vnútra Roman Mikulec jej dôveru? A zvláda táto vláda zvyšovať dôveryhodnosť štátnych inštitúcií tak, ako to sľubovala vo svojom programovom vyhlásení?