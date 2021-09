Omama: Nie hocikto sa dostane z osady do prezidentskej záhrady

Dámy Zuzana, Erika, Monika a Janka boli tiež pozvané do prezidentskej záhrady na prejav pápeža Františka a prezidentky Zuzany Čaputovej. Dôvodom je ich práca. Pracujú ako omamy. Jedna z nich, Erika Poláková z Raslavíc, bola v Bratislave vôbec prvý raz.



Čo pre ne takéto pozvanie znamená a čo na to hovoria iní Rómovia?



Čo budú rozprávať doma o tomto stretnutí a ako veľmi je pre ne viera dôležitá? A čo im pomáha vytrvať v ich neľahkej práci?



Omama je projekt mimovládnej organizácie Cesta von. Názov má práve podľa svojich hlavných aktérok. Omám. Omamy sa v osadách venujú deťom od narodenia až do predškolského veku. Pochádzajú priamo z vylúčenej komunity, poznajú tam ľudí, hovoria ich jazykom a vedia rodičom najlepšie vysvetliť, prečo je dôležité s ich deťmi pracovať.