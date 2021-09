Bratislavský poslanec Mrva: Strety cyklistov a peších v Karpatoch vieme vyriešiť

"Najväčší problém stretov cyklistov a peších je na asfaltových cestách. Aplikácia Strava nám v tomto veľmi nepomáha, lebo tam sú jednotlivé segmenty, kde sa snažia ľudia dosiahnuť nejaký čas a pretekajú sa," hovorí mestský poslanec a predseda iniciatívy Naše Karpaty Jakub Mrva.

"Naozaj tieto segmenty idú niekedy po najfrekventovanejších asfaltových chodníkoch. Mestské lesy tie segmenty pravidelne mažú, ktoré sú na tých najnebezpečnejších miestach. Aspoň tie okrajové časti, ako je Pekná cesta, Kamzík, Železná, nie sú vhodné na preteky," pokračuje Mrva.

"Málo sa o tom hovorí, ale psíčkari sú tiež bublajúci problém na území Bratislavy. Mnoho psíkov je na voľno pustených. Je veľmi nepríjemné, keď na vás zo zákruty vybehnú dva stredne veľké psy a majú výšku hlavy vo výške hlavy vášho dieťaťa. Majiteľ je 200 metrov ďaleko a vy máte paniku, ako pes zareaguje. Darmo vám bude majiteľ hovoriť, že sú to dobré psíky a nič neurobia. To vy neviete. Tí majitelia by mali mať na frekventovaných miestach psov pri sebe," tvrdí Mrva.

Ako riešiť strety cyklistov, peších a psíčkarov v preplnených Karpatoch v okolí Bratislavy? Aké opatrenia by malo robiť mesto v Karpatoch? A čo sa bude diať s tržnicou na Trnavskom mýte? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s mestským poslancom Bratislavy a predsedom iniciatívy Naše Karpaty Jakubom Mrvom.