Záchranár Majerský: V sanitke sme zatiaľ nemali ani jedného zaočkovaného

"Je tam už nábeh na výjazdy na celom Slovensku. Áno, je tu pomalý nárast a v priebehu dvoch troch týždňov sa to vystupňuje a budeme v tretej vlne. Výjazdy začínajú ku covid pacientom, ktoré majú horší stav a otvárajú sa postupne už aj covid oddelenia. Drvivá väčšina sú nezaočkovaní, ešte sme s vážnym stavom nemali zaočkovaného pacienta," hovorí šéf záchranárov František Majerský o nabiehaní tretej vlny.



"Chodíme v respirátoroch, máme štíty, ale nebude to už také, že budeme chodiť v oblekoch. Už ten vírus lepšie poznáme, ak to bude len podozrenie, tak stačí respirátor, štít, rukavice a dezinfikujeme aj oblečenie. Našli sme spôsoby, ktoré sme predtým nepoznali, nemali, museli sme si nejaké veci aj doštudovať, a teraz to pre nás už nebude neznáma," dodáva Majerský.



Koľko záchranárov je nezaočkovaných? Odškodnila už vláda rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli počas druhej vlny na Covid? V čom by pomohli defibrilátory v každej menšej obci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Františkom Majerským, prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.