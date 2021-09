Kolíková: Žilinka si poškodil, ale má silný životný príbeh

"Chcela by som sa sústrediť na to, aby som nevyvolávala ďalšie emócie, ale aby som skúsila vyriešiť to, čo máme na stole. Teraz je dôležitejšie nájsť koaličnú zhodu na ustanovení paragrafu 363, čo s ním. Aj tie posledné kauzy vytvárajú napätie medzi inštitúciami a to nie je dobré v právnom systéme. Chcem nájsť také riešenie, čo bude akceptovateľné nielen pre koalíciu, ale aj generálnu, špeciálnu prokuratúru aj slovenskú advokátsku komoru," hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková o návrhu poslanca za SaS Alojza Baránika.



"Maroš Žilinka má za sebou úspešný a silný príbeh. Stíhal Kočnera v čase, kedy to skutočne nebolo oslavované, osobitne za Kováčika ako šéfa špeciálnej prokuratúry. Toto bol silný príbeh, ktorý má za sebou Maroš Žilinka. A je pre mňa zložité napriek krokom, ktoré teraz nehodnotím ako dobré a správne, je pre mňa zložité zmazať všetko, čo bolo pred tým, lebo ten životný príbeh mal naozaj silný. Určite chcem nájsť cestu k tomu, aby teraz aj za tohto zloženia generálnej prokuratúry fungovala dobre a bola dôveryhodná. Napriek tomu nie som spokojná s niektorými rozhodnutiami, ktoré spravil," dodáva Kolíková k tomu, či má Žilinka jej dôveru.



Ako sa pozerá na konflikt Lipšica so Žilinkom? Ako by sa mal zmeniť paragraf 363? A je na tom už v koalícii dohoda? Mala by sa zničiť nahrávka Gorila, ako to hovorí generálny prokurátor? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.