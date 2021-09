Tatérka Beláková: Je to veľmi mužský biznis, žien je stále málo

"V Amerike to je trochu iné. Záleží od skupiny ľudí, ale keď tetujem raperov, tí to všetci musia mať na tvári. Je to súčasť ich imidžu, ich biznisu. Tí si to dávajú viac. Taký bežný človek, tých je len pár. Nie je to až také časté," hovorí svetoznáma slovenská tatérka Ivana Beláková, ktorá žije v Los Angeles a tetuje aj svetové hollywoodske celebrity.

"Na dievčatách sa mi nepáčia tetovania vôbec. Páči sa mi čisto ženská krásna koža. Ja mám tetovania, chcela som to vyskúšať, ale teraz sa už nedávam tetovať vôbec," dodáva Beláková.

Čo by už ľuďom netetovala? Ako sa pozerá na tetovanie na starších ľuďoch a staršej koži? Máme stále predsudky voči ľuďom s tetovaniami? A koho by chcela ešte tetovať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s jednou z najúspešnejších tatériek na svete Ivanou Belákovou.