Analytik Mišík: Čierne okresy tu budú už čoskoro, zomrú tisíce ľudí

"Asi 90 percent hospitalizovaných pacientov sú nezaočkovaní. Údaje zo zahraničia hovoria, že medzi úmrtiami sú žiaľ takmer výhradne nezaočkovaní. Sú to z veľkej časti odvrátiteľné úmrtia," hovorí riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík o aktuálnych číslach úmrtí a hospitalizácií a rozdieloch medzi očkovanými a neočkovanými ľuďmi.



"Väčšie číslo úmrtí ako v druhej vlne to nebude, to si nemyslím. No obávame sa, že tých úmrtí môže byť v tisícoch," dodáva Mišík o zlých prognózach pre tretiu nastupujúcu vlnu Covidu-19.



Keby bol nezaočkovaný, išiel by na stretnutie s pápežom? Ako sa teraz má správať očkovaný človek? A prečo majú Košice taký nárast nakazených a Bratislava nie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz Matejom Mišíkom.