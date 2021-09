Tréner Molnár: Schudnúť, keď ste obézny, je brutálne ťažké

"Osobne si myslím, že je to brutálne ťažké. Nie je to o tom nejesť, to ani nie je zdravé. Ale naučiť sa čo a koľko môžete jesť. Málo ľudí si uvedomuje, že naskočiť na túto cestu zdravého životného štýlu je neuveriteľne ťažké, vyžaduje si to veľa odhodlania a je to dlhodobý proces. Dokonca si myslím, že ani rok u nás v Extrémnych premenách niekedy nestačí.

Ak má človek dvadsať až tridsať rokov zlé návyky, je náročné to zmeniť. Niekto to dokáže, ak chce konečne začať žiť normálny život, alebo byť príkladom pre svoje deti, niekto zas nie. Niekedy je lepšie zmeniť aspoň jeden návyk a ísť postupne. Ak to niekto chce zvládnuť, musí byť nesmierne zodpovedný a vytrvalý," hovorí tréner Maroš Molnár o tom, či je ťažké schudnúť, ak je niekto morbídne obézny.

"Osobne nemám rád toto kategorizovanie, že žena je pekná, len keď spĺňa nejaké miery, má dokonalú postavu a žiadne vrásky. Takisto ani pri mužoch. Sú naozaj zdravší od ľudí s normálnym stravovaním a prirodzeným percentom tuku? Títo ľudia sú zahľadení do seba, prezentujú len svoje telo, nie svoje výkony, či výkony svojich zverencov.

Ja hovorím, že človek má starnúť tak, ako mu je to prirodzené. Nemám problém s plastikami a malými estetickými zákrokmi, ak sa starší ľudia snažia 'udržiavať'. Ale podľa mňa nie je dobré, ak mladí ľudia prekračujú čiaru s takýmito zákrokmi," dodáva Molnár ku kultu krásy a vyšportovaných postáv, ktoré priniesol fitness v dnešnej dobe.

Ako zdravo žiť? Ako zdravo cvičiť? A ako sa zorientovať v desiatkach odporúčaných diét a instagramových rád rýchlokvasených trénerov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s fitness trénerom Marošom Molnárom.