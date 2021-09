Epidemiologička Bražinová: Diskusiu s "odborníkmi" proti očkovaniu som odmietla

"Už ma oslovili a rovno som to odmietla, pretože si nemyslím, že je to diskusia, ktorá môže niečo priniesť divákom. Jednak ide o malú skupina ľudí, ktorú táto platforma predstavuje. Keď sa odohrá takáto séria diskusií, bude to vyzerať, že polovica sú odborníci a druhá rovnako veľká časť sú tí, čo majú iné názory.

Najviac mi však vadí demagógia. Vadí mi, že v diskusii napríklad predstaviteľ platformy, ktorá volá po takejto verejnej prezentácii, to stavia tak, ako keby to bolo tvrdenie proti tvrdeniu. Napríklad: 'Vy tvrdíte, že vakcíny sú účinné, ja tvrdím, že nie'. Divák nemá možnosť okamžite si vyhľadať štúdie a skontrolovať, kto má pravdu. Dá za pravdu tomu, kto je presvedčivejší a sympatickejší, čo je veľmi nebezpečné," hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová k nápadu iniciatívy, ktorá žiada pozvať do RTVS alternatívnych vedcov, ktorí často šíria hoaxy a dezinformácie.

"Vôbec nerozumiem rozmýšľaniu, že si vyberiem, či radšej riskovať covid alebo sa dať zaočkovať. Osobne by som covid nechcela dostať. Samotné ochorenie je dosť nevyspytateľné a nikto sa nemôže spoliehať na to, že má dobrú imunitu, zdravo sa stravuje, robí všetky preventívne opatrenia, berie vitamíny. Nikto si nemôže byť istý, že zrovna u neho nebude priebeh ochorenia vážny.

Aj naši infektológovia potvrdzujú, že na oddeleniach majú aj zdravých a mladých ľudí a nie všetci odídu v dobrom stave. U istého počtu ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, pretrvávajú rôzne dlhodobé príznaky, napríklad neurologické, vaskulárne, respiračné, či problémy so srdcom," hovorí Bražinová o dileme niektorých ľudí, ktorí tvrdia, že zvažujú, či je väčšie riziko očkovanie alebo covid.

Ako bude vyzerať tretia vlna? Môžeme ešte niečo urobiť pred tým, než sa naplno spustí? Kedy sa budú môcť očkovať aj deti pod 12 rokov? A ako sa má správať počas tretej vlny zaočkovaný človek? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou