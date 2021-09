Monika Beňová: Korupcia za Smeru? Za Kaliňáka dám ruku do ohňa

"Všetko sa mohlo diať a nič sa nemuselo diať. Všetko to, čo sa píše v médiách nasvedčuje tomu, že viacerí ľudia tvrdia , že sa také niečo dialo. Ja Robertovi Kaliňákovi dôverujem. Mali sme veľa rozhovorov na tieto témy a ja mu dôverujem. A keď povie že si to nepamätá, tak mu dôverujem že si to nepamätá," hovorí zakladateľka Smeru a europoslankyňa Monika Beňová na korupčné kauzy Smeru a vysvetlenie Roberta Kaliňáka, že si nepamätá, či chodil do pivnice Norberta Bödöra s policajnými špičkami a špeciálnym prokurátorom.

"Ak bude pán Makó odsúdený, naozaj odsúdený, naozaj mu prepadne majetok a súd rozhodne, že niekto z mojich kolegov v Smere korumpoval, tak potom sa môžeme baviť o mojej červenej čiare, ale zatiaľ sa nič také nestalo. Zatiaľ nikto z politikov nie je takýmto spôsobom obvinený. A zatiaľ, pokiaľ viem, hovoria o tom ako fungovali oni a nehovoria o tom, že by do toho bol zapletený priamo niekto z vedenia Smeru," dodáva Monika Beňová.



Mohli sa diať korupčné kauzy za Smeru o akých vypovedajú viacerí nominanti tejto strany? Loví Smer voličov medzi extrémistami? A ako by sa mala zachovať Európska únia k Maďarsku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou a zakladateľkou Smeru Monikou Beňovou.