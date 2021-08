Pobudová: Nedúfali sme, že sa podarí zachrániť ďalších Afgancov. Bol to zázrak

"Úprimne, vnímam to tak, že to bol zázrak, naozaj. My sme len minulú stredu po rokovaní vlády zistili, že je tam vôľa vlády zachrániť ďalšie osoby. A hneď na druhý deň vybuchli v okolí letiska dve bomby, ktoré si vyžiadali niekoľko sto obetí. Čo znamená, že už sme mali len pár dní a vedeli sme, že tá hrozba je čoraz vyššia.

Takže úprimne, my sme si mysleli, že sa už asi žiadna operácia nepodarí. Z našej strany to bol určite zázrak," hovorí riaditeľka občianskeho združenia Mareena Michaela Pobudová, ktorá spolupracovala s vládou pri evakuácii posledného lietadla z Afganistanu, ktoré priviezlo 28 ľudí do bezpečia.

"Čo sa týka leteckej evakuácie, je pravdepodobné, že už sa viac pre zvyšných ľudí robiť nedá. Do úvahy už prichádzajú len nejaké alternatívne spôsoby, a to je pozemný útek, ktorý je naozaj veľmi nebezpečný. Na zozname máme osoby, ktoré boli osobne kontaktované Talibanom a bolo im vyhrážané sa za nejaké aktivity, ktoré riešili v minulosti. Takže tieto osoby sa naozaj častokrát ukrývajú u rodinných príslušníkov. Pre takéto osoby by to bolo naozaj nebezpečné uniknúť.

Ale máme na zozname aj ľudí, ktorí by potenciálne mohli ujsť aj pozemným spôsobom. A to sú vlastne osoby, ktoré špeciálne chceme riešiť aj naďalej s vládou. Chceme ich poprosiť o to, aby vytvorili humanitárne koridory. Je spôsob, ako umožniť takýmto osobám odísť z Afganistanu a potom sa bezpečne dostať aj na Slovensko," dodáva Pobudová.

Ako sa vyberalo 28 ľudí zo zoznamu, kde figurovali stovky mien? Ako vyzerala operácia na záchranu niektorých ľudí pred Talibanom? A čo teraz čaká Afgancov, ktorí prišli na Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Michaelou Pobudovou, riaditeľkou združenia Mareena.